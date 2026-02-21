Cinque ragioni per cui il Tottenham può battere l’Arsenal nel derby del nord di Londra

Il Tottenham affronta l’Arsenal domenica nel derby del nord di Londra, una sfida decisiva per la corsa europea. La squadra di Nuno Espirito Santo si presenta con una serie di vittorie consecutive in casa e un attacco efficace, capace di sorprendere gli avversari. L’Arsenal, invece, ha mostrato qualche incertezza in trasferta. La partita si preannuncia intensa, con i tifosi pronti a sostenere le due squadre in uno degli incontri più attesi della stagione.

2026-02-21 10:00:00 Breaking news: Domenica il Tottenham affronterà l’Arsenal nel derby del nord di Londra in quella che è una partita enorme per entrambe le estremità della Premier League Il derby del nord di Londra raramente ha bisogno di molta pubblicità: è una delle rivalità più feroci del calcio inglese, e anche una delle più divertenti della massima serie. L’edizione di questo fine settimana sembra particolarmente grande. Il Tottenham si trova al 16° posto, si è recentemente separato da Thomas Frank e ha nominato l’allenatore ad interim Igor Tudor nel tentativo di salvare la stagione. Nel frattempo, l’Arsenal ha perso punti vitali nella corsa al titolo nelle ultime settimane e non è sembrato al meglio contro Brentford e Wolves.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tudor “qui per lavorare” mentre l’allenatore ad interim del Tottenham si prepara per il debutto nel derby del nord di LondraIgor Tudor, nuovo allenatore ad interim del Tottenham, ha dichiarato di essere qui per lavorare duramente e portare miglioramenti alla squadra.

Premier League, i risultati dei match delle 15: rispondono all’Arsenal City e Aston Villa. Stop del Tottenham contro il Nottingham, male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derbyI risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte.

