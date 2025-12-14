Premier League i risultati dei match delle 15 | rispondono all’Arsenal City e Aston Villa Stop del Tottenham contro il Nottingham male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derby

I risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte. Le partite di domenica pomeriggio hanno mantenuto aperta la corsa al titolo, con esiti che influenzano la classifica e l’equilibrio della stagione in corso.

