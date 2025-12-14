Premier League i risultati dei match delle 15 | rispondono all’Arsenal City e Aston Villa Stop del Tottenham contro il Nottingham male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derby

I risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte. Le partite di domenica pomeriggio hanno mantenuto aperta la corsa al titolo, con esiti che influenzano la classifica e l’equilibrio della stagione in corso.

© Calcionews24.com - Premier League, i risultati dei match delle 15: rispondono all’Arsenal City e Aston Villa. Stop del Tottenham contro il Nottingham, male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derby Premier League, i risultati della domenica pomeriggio con le vittorie di City e Aston Villa che rispondono all’Arsenal, del Sunderland nel derby e del Nottingham Si chiudono le sfide delle 15 della domenica di Premier League, valide per la 16ª giornata, con risultati che tengono apertissima la corsa al titolo. Il Manchester City risponde alla . Calcionews24.com Premier League, risultati e highlights della 16^ giornata - Successo anche del Liverpool: doppietta di Ekitike al Brighton e ritorno in campo (con ovazione di Anfield) di Sa ... sport.sky.it

City e Aston Villa sulla scia dell'Arsenal. Tottenham ko, Vicario sotto accusa - Spurs battuti anche a Nottingham: il portiere italiano sul banco degli imputati. msn.com

Meriterebbe una panchina in Premier League? #calcio #football #lampard #coventrycity #championship - facebook.com facebook

Premier League, stop ai marchi del betting dalla prossima stagione: 11 club a caccia di un nuovo sponsor di maglia. Rischia di ampliarsi il divario tra le big e le medio-piccole x.com

EPL RESULTS TODAY - Matchweek 16 • EPL Table Standings Today • Premier League Table 25/26