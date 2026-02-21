Cinque minori responsabili di rapine e violenze a Piacenza | il giudice li condanna a studiare

Un giudice ha deciso di far studiare cinque minori accusati di aver commesso rapine e violenze a Piacenza, a causa del loro comportamento problematico. La decisione mira a farli riflettere e a favorire il loro reinserimento sociale. Oltre a frequentare regolarmente la scuola, i minori devono impegnarsi in un percorso di educazione sociale coordinato dai servizi. La misura mira a promuovere un cambiamento positivo nelle loro vite.