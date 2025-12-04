Arrestata banda di cinque ragazzi per violenze e rapine in metro a Milano | il video degli scippi

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza la Polizia di Milano è riuscita a individuare e arrestare cinque ragazzi, tra i 15 e i 22 anni, autori di rapine e scippi in metropolitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

arrestata banda cinque ragazziI ragazzi del branco di Milano, il ritratto dei 5 giovani “feroci” che hanno reso invalido uno studente. Nessuna distinzione tra reale e virtuale - La vicenda dei cinque ragazzi del quartiere Triante di Monza arrestati per il tentato omicidio di uno studente, lasciato paraplegico dopo l'aggressione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

