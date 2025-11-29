Rapine e tentati furti in cinque restano in silenzio davanti alla giudice

SQUINZANOTREPUZZI - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tutti e cinque gli indagati finiti due giorni fa nel carcere di Brindisi, accusati a vario titolo di una violenta rapina a mano armata e di due tentati furti nelle abitazioni tra Squinzano e Trepuzzi.Hanno scelto il silenzio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

