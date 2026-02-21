Cinque anni dalla frana nel parcheggio di via Vallepiatta | l' attesa per l' intervento da un milione di euro

Cinque anni fa, una frana nel parcheggio di via Vallepiatta ha causato danni e disagi alla città. La forte pioggia di gennaio 2021 ha fatto cedere un muro di contenimento, lasciando decine di posti auto inutilizzabili nel centro storico. Da allora, l’amministrazione ha promesso un intervento da un milione di euro, ma i lavori ancora non sono partiti. La situazione rimane critica per chi dipende da quell’area di sosta.

L’area di largo Cavalieri Costantiniani è transennata dal 2021. Tra progetti approvati e fondi che mancano, il rischio è che anche nel 2026 non partano i lavori Il tempo sembra essersi fermato in quella notte di pioggia del gennaio 2021, quando il muro di contenimento nel parcheggio di largo Cavalieri Costantiniani crollò parzialmente, portando alla chiusura di buona parte dell'area di sosta con decine di posti auto vitali per il cuore della città. Da allora, largo Cavalieri Costantiniani è diventato il simbolo di una manutenzione che arriva sempre troppo tardi e di una ricostruzione che non parte mai.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

