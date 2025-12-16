Restyling completo per la nuova farmacia comunale | un intervento da oltre mezzo milione di euro

È in fase di completamento il restyling della farmacia comunale Lugo 2, un intervento da oltre mezzo milione di euro. La rinnovata struttura, gestita da Sfera, mira a migliorare gli spazi e i servizi offerti ai cittadini, segnando un importante aggiornamento per la rete delle farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna.

E' iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova farmacia comunale Lugo 2, targata Sfera (che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna), dopo il completamento del significativo intervento di restyling e il rinnovo degli ambienti per implementare i servizi. Sabato 20 dicembre, alle ore 12, appuntamento al civico 8/2 di via Di Giù per il taglio del nastro per la nuova Farmacia Comunale di Lugo, alla presenza della sindaca Elena Zannoni, del presidente.

Sfera brinda alla nuova farmacia: "Più tecnologica e accogliente" - Il presidente Rava: "Puntare su servizi di qualità". ilrestodelcarlino.it

