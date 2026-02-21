Cina il patrimonio culturale al centro delle celebrazioni per l’Anno del Cavallo

Il patrimonio culturale cinese si anima durante le celebrazioni per l’Anno del Cavallo, che ha portato in primo piano tradizioni e simboli legati a questo animale. Le comunità locali organizzano eventi e mostre per mettere in risalto aspetti storici e artigianali associati al cavallo, simbolo di forza e libertà. Le celebrazioni coinvolgono anche attività popolari, come danze e esposizioni di arte tradizionale. Le piazze si riempiono di colori e di suoni, attirando molti partecipanti.

NANCHANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Mentre i cinesi celebrano l'Anno del Cavallo, la cultura tradizionale ha guadagnato popolarità, con diversi elementi del patrimonio che "salgono sul carro" per celebrare l'animale zodiacale associato a velocità, forza e successo. Le vacanze per il Capodanno cinese si svolgono dal 15 al 23 febbraio. I turisti che affollano attrazioni, fiere dei templi e raduni nei villaggi possono trovare artigianato tradizionale e oggetti del patrimonio al centro delle celebrazioni. A Jingdezhen, la "capitale della porcellana" cinese, la richiesta di cavalli in porcellana grandi quanto il palmo di una mano ha tenuto occupati gli artigiani anche durante il periodo festivo.