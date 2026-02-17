Cina al via i festeggiamenti per il Capodanno lunare | è iniziato l’anno del cavallo

La Cina ha dato il via ai festeggiamenti per il Capodanno lunare, perché le celebrazioni tradizionali sono cominciate con il capodanno dell’anno del cavallo. A Milano, le strade di via Paolo Sarpi si sono riempite di decorazioni cinesi, con lanterne rosse e simboli tradizionali che si vedono già da diversi giorni. Le persone si preparano a festeggiare con eventi, spettacoli e incontri, mantenendo viva questa tradizione importante.

Anche in Italia il Capodanno lunare è una festività piuttosto sentita. A Milano, nelle strade intorno a via Paolo Sarpi sono già apparsi addobbi tipici cinesi e le tradizionali lanterne rosse Uno dei periodi più importanti per la cultura cinese è iniziato oggi. Il 17 febbraio 2026 segna l'inizio del Capodanno lunare o Festa di primavera, ovvero la celebrazione del nuovo anno basata sui cicli lunari. L'inizio di questa festività, infatti, coincide con la prima luna nuova dell'anno. Il 2026 coincide con l'anno del Cavallo. uno dei 12 animali dello zodiaco cinese, che succede all'Anno del Serpente.