Rosa Chemical si racconta a Ciao Maschio | Festival di Sanremo

Rosa Chemical ha spiegato a Ciao Maschio che il suo coinvolgimento a Sanremo è nato dalla voglia di sperimentare nuovi stili musicali. Durante l’intervista, ha parlato delle difficoltà di presentarsi davanti a un pubblico così vasto e ha condiviso alcuni dettagli sulla scelta dei look audaci. La puntata, in onda sabato alle 17, offre uno sguardo diretto sull’artista e le sue motivazioni. Per chi vuole conoscere meglio Rosa Chemical, sarà un’ occasione da non perdere.

Rosa Chemical si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell'intervista, l'artista ripercorre il momento che ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: la partecipazione al Festival di Sanremo. «Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell'underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo». Alla domanda sul periodo post-Sanremo, Rosa Chemical rivela: «Sono andato in depressione.