Chivu catechizza l’Inter | retroscena in vista del Lecce il tecnico ha lanciato un preciso messaggio al gruppo

Chivu ha richiamato l’attenzione della squadra durante un allenamento, sottolineando l’importanza di migliorare la fase difensiva in vista della partita contro il Lecce. Nonostante l’impegno imminente con il Bodo, il tecnico ha deciso di dedicare del tempo a chiarire alcuni punti fondamentali ai giocatori. La sessione si è concentrata su schemi e atteggiamenti da adottare in campo, con l’obiettivo di rafforzare la compattezza del gruppo. La sfida si avvicina e i giocatori si preparano con attenzione.

