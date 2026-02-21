Chivu catechizza l’Inter | retroscena in vista del Lecce il tecnico ha lanciato un preciso messaggio al gruppo

Chivu ha richiamato l’attenzione della squadra durante un allenamento, sottolineando l’importanza di migliorare la fase difensiva in vista della partita contro il Lecce. Nonostante l’impegno imminente con il Bodo, il tecnico ha deciso di dedicare del tempo a chiarire alcuni punti fondamentali ai giocatori. La sessione si è concentrata su schemi e atteggiamenti da adottare in campo, con l’obiettivo di rafforzare la compattezza del gruppo. La sfida si avvicina e i giocatori si preparano con attenzione.

Inter News 24 Chivu, nonostante l’impegno con il Bodo all’orizzonte il tecnico ha catechizzato i suoi in vista della trasferta di oggi a Lecce. In un clima decisamente più mite rispetto al gelo norvegese, l’Inter di Cristian Chivu scende in campo al “Via del Mare” con un obiettivo chiarissimo: sfruttare il turno di campionato per portarsi a +10 sul Milan, impegnato domani contro il Parma. Nonostante la distrazione della rimonta europea da compiere, il tecnico ha martellato il gruppo per mantenere alta la concentrazione sulla Serie A. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter a Lecce per la fuga a +10: Chivu si affida alla coppia d’oro Thuram-Esposito.🔗 Leggi su Internews24.com

