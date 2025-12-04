Diouf Inter il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como Le ultimissime

Diouf Inter, la prestazione del centrocampista contro il Venezia ha convinto. E Chivu pensa a lui per rilanciarlo titolare contro il Como La vittoria in Coppa Italia non rappresentava, almeno sulla carta, una delle sfide più complicate della stagione. Il Venezia si è presentato a San Siro con una formazione completamente rivoluzionata, un undici inedito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime

News recenti che potrebbero piacerti

L'Inter travolge il Venezia e va ai quarti: serata magica con la doppietta del devastante Thuram e i primi gol di Diouf e Pio Esposito! #Inter #Thuram #Diouf #internews24 - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, quanto #Diouf: il francese scala posizioni per il Como. #Chivu può sorridere anche per #Frattesi e #LuisHenrique Vai su X

Diouf zittisce le critiche: “Investimento Inter ben oculato” - Andy Diouf ha finalmente iniziato a mostrare parte delle sue qualità durante le ultime apparizioni in campo. Scrive passioneinter.com

Frattesi titolare in Coppa Italia ma può partire: “colpa” anche di Diouf - Davide Frattesi può lasciare l'Inter: il centrocampista ieri è stato protagonista di una prestazione positiva in Coppa ... Come scrive msn.com

INTER - Diouf: "Ora sto trovando minutaggio, Chivu crede in me, sono molto contento" - Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Inter, Andy Diouf, ha commentato la vittoria di Pisa: "Sono contento perché sto giocando tanto e sto trovando minutaggio. Segnala napolimagazine.com

Inter-Venezia, le pagelle del CdS: brilla Thuram, Diouf da 7 - L’attaccante francese ha ritrovato il gol dopo due mesi e mezzo, segnando anche due volte: prima ha scaraventato in rete il pallone del terzo gol ... Come scrive passioneinter.com

Inter, nuovo ruolo e gol in Coppa Italia: Diouf scala le gerarchie? - Venezia di Coppa Italia: nuovo ruolo e gol per Diouf, occhio alla sua ascesa fra nerazzurri e fantacalcio! Da fantamaster.it

Inter, Diouf ci ha preso gusto: sorpassato Luis Henrique. Il progetto di Chivu prende forma - Il centrocampista francese sta giocando con continuità sulla fascia destra e le risposte sono convincenti. Scrive msn.com