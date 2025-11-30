Chivu Lautaro il silenzio del tecnico alla vigilia di Pisa Inter è servito a mandare un messaggio al proprio capitano

Inter News 24 : ecco cosa si sono detti. Aveva fatto clamore e destato qualche preoccupazione nell’ambiente la reazione frustrata di Lautaro Martinez al momento della sostituzione nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il capitano dell’Inter, leader tecnico ed emotivo della squadra, non aveva nascosto il proprio disappunto per essere stato richiamato in panchina in un momento cruciale. Tuttavia, alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro il Pisa, il “caso” può dirsi ufficialmente rientrato e archiviato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Lautaro, il silenzio del tecnico alla vigilia di Pisa Inter è servito a mandare un messaggio al proprio capitano

Argomenti simili trattati di recente

#INTER BONUS FINITI A #Pisa #Lautaro-#Thuram: #Chivu non può più sbagliare #domenica #30novembre #LaGazzettadelloSport #buongiorno #interisti - facebook.com Vai su Facebook

#Lautaro sostituito da #Chivu: la reazione del capitano #Inter al cambio non lascia dubbi Vai su X

GdS – Inter, il silenzio di ieri un supporto per Chivu: privatamente ai giocatori… - Dalla rassegna stampa di oggi il racconto di come i nerazzurri hanno vissuto la vigilia della gara di oggi ad Appiano Gentile ... Scrive fcinter1908.it

Inter, crisi Lautaro: Chivu ha deciso, come cambiano le gerarchie in attacco - L'argentino Lautaro non ha gradito la sostituzione nel match con l'Atletico Madrid e non segna più nei big- Segnala sport.virgilio.it

Inter, Chivu si schiera con Lautaro: fiducia totale - In seguito alle ultime partite dell'Inter, sono nate alcune voci di un conflitto fra Chivu e Lautaro. Lo riporta newsmondo.it