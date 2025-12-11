Infortuni Inter quando tornano Calhanoglu e Acerbi | la speranza di Chivu

L'articolo analizza gli infortuni in casa Inter, con un focus sui ritorni di Calhanoglu e Acerbi. Chivu valuta i tempi di recupero, le soluzioni alternative e l’effetto psicologico della recente sconfitta contro il Liverpool, offrendo aggiornamenti e prospettive sulla situazione della squadra.

Inter News 24 Infortuni Inter, il tecnico rumeno valuta tempi di recupero, soluzioni alternative e l’impatto psicologico dopo la sconfitta col Liverpool. La sconfitta maturata contro il Liverpool ha lasciato strascichi pesanti per i nerazzurri, sul piano emotivo e soprattutto fisico. Il ko arrivato nel finale, su un rigore molto discusso, ha restituito a Cristian Chivu, tecnico rumeno alla prima stagione sulla panchina milanese, una squadra scossa e con due titolari fuori causa: Hakan Calhanoglu, regista classe 1994, e Francesco Acerbi, difensore esperto del 1988. Secondo quanto evidenziato da Il Giornale, il centrocampista turco spera di rientrare già per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, un obiettivo ambizioso che lo staff medico monitorerà con attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi: la speranza di Chivu

