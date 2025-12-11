Infortuni Inter brutte notizie per Chivu | Acerbi resterà ai box per diverse settimane Su Calhanoglu e Dumfries…

Gli infortuni continuano a influenzare l'Inter, con brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà fuori diverse settimane e il suo rientro è previsto solo nel 2026. In attesa di aggiornamenti su Calhanoglu e Dumfries, la squadra deve affrontare una fase complicata, con le sfide di campionato e Champions League che mettono a dura prova la rosa.

Infortuni Inter, per Acerbi il rientro è previsto solamente nel 2026. Calhanoglu spera per la Supercoppa mentre su Dumfries. Gli infortuni Inter tornano prepotentemente al centro dell’attenzione dopo la battaglia di Champions League contro il Liverpool. La prestazione sul campo ha lasciato sensazioni contrastanti, ma è soprattutto l’infermeria a gettare ombre sul futuro immediato della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortuni Inter, brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà ai box per diverse settimane. Su Calhanoglu e Dumfries…

Inter, infortuni per Acerbi e Calhanoglu - Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sulle condizioni dei due giocatori, ma le prime sensazioni raccontano ... Secondo adnkronos.com

Infortuni Inter, non solo la sconfitta contro il Liverpool: anche la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu. I tempi di recupero potrebbero essere lunghi - L’obiettivo è quello di averli per la Supercoppa La sconfitta in Champions League contro il Liverpool ha lasciato ... calcionews24.com scrive

Durante Inter-Liverpool di Champions League sono usciti per infortunio sia Acerbi che Calhanoglu. Il difensore tornerà nel 2026, il centrocampista potrebbe tornare per la Supercoppa: https://fanpa.ge/9yKf8 - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, infortuni #Calhanoglu e #Acerbi: le news dopo il Liverpool #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X