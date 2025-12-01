Pontecagnano stop ai mezzi pesanti in via Budetti | scatta il divieto di transito diurno
A Pontecagnano Faiano rriva una stretta sulla circolazione dei tir in via Budetti. Il comandante della Polizia Municipale, Antonio Vecchione, ha istituito il divieto di transito e di sosta per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. La limitazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
