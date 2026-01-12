Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

L'Anm comunica che la Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà chiusa in anticipo per quattro giorni consecutivi. La sospensione temporanea è necessaria per consentire attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale. Si consiglia di pianificare gli spostamenti di conseguenza, consultando gli aggiornamenti ufficiali sugli orari e le eventuali variazioni del servizio.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 12 a giovedi 15 gennaio 2026.

