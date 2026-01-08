Non solo basket | altri 7 punti di penalizzazione per il Trapani Calcio di Antonini Futuro a rischio | gli scenari

Il Trapani Calcio, guidato da Valerio Antonini, ha subito una nuova penalizzazione di 7 punti da parte del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative. La sanzione inflitta, che si aggiunge ad altre già comminate, mette a rischio il futuro della squadra nel campionato di Serie C. La situazione rimane in bilico, con possibili conseguenze sulla classifica e sull’andamento stagionale.

Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Trapani del patron Valerio Antonini – squadra del Girone C di Serie C – con altri 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell’attuale stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Inoltre il Tfn ha inflitto quattro mesi di inibizione e un’ammenda di 1500 euro al presidente Valerio Antonini. Stesse sanzioni per Vito Giacalone, 16 mesi di inibizione e 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

