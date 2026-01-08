Non solo basket 7 punti di penalizzazione al Trapani anche nel calcio | i granata scivolano al terzultimo posto

Il Trapani calcio ha ricevuto una penalizzazione di sette punti in classifica dal Tribunale federale della Figc, che lo colloca al terzultimo posto. La decisione riguarda la società presieduta da Valerio Antonini, anche proprietario e dirigente della squadra di basket. Questa sanzione si aggiunge ad altre recenti penalizzazioni, influendo sulla posizione complessiva del club nei rispettivi campionati ufficiali.

Il Tribunale federale nazionale della Figc - apprende l’ANSA - ha appena inflitto sette punti di penalizzazione in classifica al Trapani calcio, società presieduta da Valerio Antonini, che è anche massimo dirigente e propietario della squadra di basket della società siciliana, recentemente penalizzata dalla federpallacanestro. In totale, quelli accumulati sono 15. E adesso, nella classifica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

