Chiede informazioni stradali poi abbassa il finestrino e mostra le sue parti intime ad una 24enne | 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni ha chiesto indicazioni stradali a una donna di 24 anni, poi ha abbassato il finestrino e si è esibito in comportamenti osceni. La giovane, spaventata, ha immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri di Parma Oltretorrente, che hanno avviato un’indagine. Dopo aver raccolto testimonianze e prove sul suo comportamento, le forze dell’ordine hanno denunciato l’uomo alla Procura locale. La vicenda si è conclusa con l’identificazione del presunto autore.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata del 28 gennaio, la vittima stava percorrendo a piedi via Mordacci quando è stata avvicinata da un’automobilista. In quel frangente, dal finestrino abbassato, il conducente dell’auto ha richiamato la sua attenzione fingendo di aver bisogno di indicazioni stradali. Dopo averla fatta avvicinare, l'uomo le ha chiesto informazioni sulla presenza di una tabaccheria in zona. La ragazza, che era inizialmente distratta dal proprio cellulare, ha alzato lo sguardo per rispondergli e ha notato che l'uomo la stava fissando esponendo in modo esplicito e osceno le sue parti intime.🔗 Leggi su Parmatoday.it

