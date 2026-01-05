Mostra le parti intime ad alcune bambine | è caccia all' uomo a Sondrio

Un episodio grave si è verificato a Sondrio, dove alcune bambine sono state avvicinate in modo inappropriato. L'accaduto è stato prontamente segnalato alle autorità e diffuso sui social per sensibilizzare i genitori e tutelare i minori. È importante mantenere alta l’attenzione e vigilare sul comportamento di chi circonda i bambini, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto.

Un episodio davvero allarmante, prontamente denunciato ai carabinieri e segnalato anche tramite social affinché i genitori stiano con gli occhi aperti ed evitino ai loro bambini un'esperienza che potrebbe essere davvero traumatizzante.MolestatoreSembrerebbe, infatti, proprio secondo quanto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

