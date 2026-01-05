Palpeggia nelle parti intime una 14enne svenuta per il troppo alcol nella notte di Halloween a Pisa

Nella notte di Halloween a Pisa, una 14enne svenuta a causa di un’eccessiva assunzione di alcol è stata oggetto di un episodio di abuso. La squadra mobile della questura di Grosseto ha recentemente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pisa, nel contesto di un’indagine sulle circostanze che hanno coinvolto la giovane.

PISA – Personale della squadra mobile della questura di Grosseto negli scorsi giorni ha eseguito nel capoluogo maremmano un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa. In particolare, un uomo di 30 anni di origine nordafricana e? stato sottoposto alla misura cautelare personale dell' obbligo di dimora nel comune di Grosseto in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata ed omissione di soccorso. La misura cautelare nasce dopo una attenta indagine effettuata dalle donne e gli uomini della Squadra Mobile di Pisa coordinati da un sostituto procuratore del gruppo specializzato in violenza di genere istituito alla procura di Pisa.

