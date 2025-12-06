Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 con Gerry Scotti e una formula inedita

Spettacolo.eu | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 con Gerry Scotti e la formula inedita che lo trasforma in Chi vuol essere milionario – Il Torneo: un format che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in Chi vuol essere milionario – Il Torneo, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records  per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

chi vuol essere milionario torna su canale 5 con gerry scotti e una formula inedita

© Spettacolo.eu - Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 con Gerry Scotti e una formula inedita

Leggi anche questi approfondimenti

vuol essere milionario torna"Chi vuol essere milionario?", Gerry Scotti torna in prima serata torna in tv. Il torneo, le nuove regole e i concorrenti - Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? Si legge su msn.com

vuol essere milionario tornaTorna il leggendario “Chi vuol essere milionario?” con una formula inedita - Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5,torna il leggendario Chi vuol essere milionario? Lo riporta 361magazine.com

vuol essere milionario tornaAl via Chi vuol essere milionario - Il torneo, con Gerry Scotti - Il leggendario game show Chi vuol essere milionario torna domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in "Chi vuol essere milionario - Come scrive ansa.it

vuol essere milionario tornaCanale 5 cambia palinsesto domenica: torna Chi vuol essere milionario, Giusti prende il posto di Bonolis nel preserale - Canale 5 prepara un cambio di passo nella programmazione di fine anno e sceglie la domenica per dare un segnale netto: domenica 7 dicembre 2025 debutta in prima serata una versione rinnovata ... Secondo msn.com

vuol essere milionario tornaDa domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? - Da domenica 7 dicembre, torna in prima serata su Canale 5, il leggendario programma Chi vuol essere milionario? Segnala msn.com

vuol essere milionario tornaGerry Scotti torna in prima serata con "Chi vuol essere milionario - Il Torneo" - Domenica 7 dicembre Gerry Scotti riporta in prima serata "Chi vuol essere milionario – Il Torneo", un’edizione internazionale che rivoluziona il ... Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Vuol Essere Milionario Torna