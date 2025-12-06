Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 con Gerry Scotti e la formula inedita che lo trasforma in Chi vuol essere milionario – Il Torneo: un format che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Da domenica 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in Chi vuol essere milionario – Il Torneo, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Chi vuol essere milionario? torna su Canale 5 con Gerry Scotti e una formula inedita