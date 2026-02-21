Chi vincerà il referendum Sondaggi i numeri sono clamorosi

I sondaggi mostrano che il sì supera di quasi cinque punti il no a poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La causa di questa tendenza risiede nelle opinioni favorevoli alle modifiche proposte, che vengono sostenute da un ampio consenso tra gli elettori. I risultati indicano una preferenza netta per il cambiamento, mentre il margine di distanza tra le due opzioni si riduce lentamente. La campagna elettorale si fa sempre più accesa.

Il sì è avanti di quasi cinque punti sul no a poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’ Istituto Only Numbers, diretto da Alessandra Ghisleri, per la trasmissione Porta a Porta. Leggi anche: “Se perde il referendum.”. Elly Schlein provoca la Meloni: lo ha detto davvero in diretta Secondo la rilevazione, il 40,3% degli italiani dichiara che andrà a votare al referendum confermativo. Il 16,8% afferma che non si recherà alle urne, mentre resta ancora ampia la quota degli indecisi, pari al 42,9%, un dato che potrebbe incidere in modo significativo sull’esito finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

