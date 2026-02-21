Chi vincerà il referendum Sondaggi i numeri sono clamorosi

Da thesocialpost.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sondaggi mostrano che il sì supera di quasi cinque punti il no a poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La causa di questa tendenza risiede nelle opinioni favorevoli alle modifiche proposte, che vengono sostenute da un ampio consenso tra gli elettori. I risultati indicano una preferenza netta per il cambiamento, mentre il margine di distanza tra le due opzioni si riduce lentamente. La campagna elettorale si fa sempre più accesa.

chi vincer224 il referendum sondaggi i numeri sono clamorosi
© Thesocialpost.it - “Chi vincerà il referendum”. Sondaggi, i numeri sono clamorosi

Il sì è avanti di quasi cinque punti sul no a poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’ Istituto Only Numbers, diretto da Alessandra Ghisleri, per la trasmissione Porta a Porta. Leggi anche: “Se perde il referendum.”. Elly Schlein provoca la Meloni: lo ha detto davvero in diretta Secondo la rilevazione, il 40,3% degli italiani dichiara che andrà a votare al referendum confermativo. Il 16,8% afferma che non si recherà alle urne, mentre resta ancora ampia la quota degli indecisi, pari al 42,9%, un dato che potrebbe incidere in modo significativo sull’esito finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Chi vince il referendum”. Sondaggi, i numeri sono clamorosiI sondaggi mostrano che il fronte del sì ha un margine di quasi cinque punti rispetto al no, a causa della crescente diffusione delle proposte di modifica sulla giustizia.

Sondaggi politici, chi crolla e chi sorride: i numeri sono clamorosiI sondaggi politici non lasciano spazio a dubbi: Fratelli d’Italia mantiene il primato, ma il suo consenso cala leggermente.

“Chi vince il referendum”. Sondaggi, i numeri sono clamorosi

Video “Chi vince il referendum”. Sondaggi, i numeri sono clamorosi
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum riforma giustizia, sondaggio: vantaggio cala, verso voto in volata; Sondaggi Referendum Giustizia, il Sì è in calo e sale l'affluenza: cosa emerge dall'ultima rilevazione; Referendum Giustizia, No in vantaggio (ma la partita è tutta da giocare): ecco perché l'affluenza può fare la differenza.

Referendum Giustizia: il punto sul Si e il No a Febbraio 2026Referendum giustizia, un'analisi ai sondaggi sul finire di febbraio, dove sono il si ed il no, si vota il 22-23 marzo prossimi. notizie.it

Sondaggi politici TP, referendum Giustizia: maggioranza italiani crede che vincerà il sìSondaggi politici TP, referendum Giustizia: chi vota sì è più ottimista sull'esito (ed è leggermente in vantaggio). termometropolitico.it