Milano-Cortina dagli ori ai social virali | chi sono e quanto guadagnano gli atleti più pop di queste Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 ha visto protagonisti atleti di fama mondiale, tra cui molti che si sono fatti conoscere anche sui social. Questi sportivi, spesso seguiti da milioni di fan, hanno aumentato la loro popolarità grazie alle imprese in gara e ai contenuti condivisi online. Alcuni di loro hanno ricevuto premi in denaro e sponsorizzazioni che fanno salire i loro guadagni. La copertura mediatica e le interazioni sui social hanno trasformato le Olimpiadi in un evento anche di intrattenimento digitale. Ora si attendono i risultati ufficiali e i contratti firmati.

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 stanno volgendo al termine. In queste due settimane di sport alla sua massima espressione, le varie sedi olimpiche italiane hanno ospitato circa 2900 atleti provenienti da più di 90 Paesi in tutto il mondo. Oltre all'onore di rappresentare la propria Nazione nella massima competizione sportiva globale, i Giochi sono un'esperienza che può cambiare la vita, anche in termini di visibilità. La maggior parte delle discipline invernali non è economicamente proficua come magari potrebbero esserlo altri sport come tennis, calcio e basket. E, infatti, la stragrande maggioranza degli introiti, per molti atleti, deriva dagli accordi di sponsorizzazione con brand sportivi e non solo.