Kirsti Moseng, moglie di Oliviero Toscani, ricorda il loro incontro e alcuni momenti significativi della vita condivisa. In un'altra occasione, racconta di un viaggio a Zurigo durante una malattia, in cui pensava di chiamare Cappato per un accompagnamento dignitoso, ma alla fine non lo fece. Questi ricordi offrono uno sguardo autentico sulla loro relazione e sulle sfide affrontate insieme.

“Ho incontrato Oliviero a 24 anni e il nostro è stato un cammino straordinario, ci siamo divertiti come pazzi. Lui mi ha travolto”: così Kirsti Moseng racconta a Repubblica la vita dopo la scomparsa del suo Oliviero Toscani, il grande fotografo italiano morto nel gennaio 2025 a causa di una malattia rara, l’amiloiodosi. Restia ai riflettori e alle interviste, Moseng è stata la terza moglie del fotografo e nelle sue parole c’è la consapevolezza di chi ha saputo esserci sempre: “ Non ho mai sentito il bisogno di essere visibile. Ma c’ero sempre. Studiavamo le sue campagne, curavo i suoi contratti e la sua agenda, giravamo il mondo e non litigavamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante la malattia andammo a Zurigo, mi disse ‘visto che siamo qui, chiamo Cappato, mi faccio accompagnare dove si muore senza soffrire ‘. Non lo fece…”: parla Kirsti Moseng, moglie di Toscani

Leggi anche: “Mi spaventano malattia e sofferenza non la morte. Prima di morire mio padre ci disse ‘ questa è la mia ultima sera’. Dico grazie anche agli italiani che non mi amano”: parla Emanuele Filiberto

Leggi anche: Il quinto elemento, Luc Besson: "Bruce Willis mi disse 'Se mi piace lo script ti faccio lo sconto'"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Durante la malattia andammo a Zurigo, mi disse ‘visto che siamo qui, chiamo Cappato, mi faccio accompagnare dove si muore senza soffrire ‘. Non lo fece…”: parla ... - Kirsti Moseng si racconta dopo la morte del fotografo: "Non aveva paura di morire, ma amava la vita pazzamente" ... ilfattoquotidiano.it