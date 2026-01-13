Ho temuto che mi avrebbero ammazzato è stato un sequestro di persona | le parole di Burlò all’arrivo a Ciampino

Burlò ha descritto l’esperienza al suo arrivo a Ciampino, definendola un vero e proprio sequestro di persona. Le sue parole evidenziano il timore di un esito fatale, sottolineando come l’ansia e il pericolo fossero legati agli aggressori, non a lui o ai suoi compagni. Un racconto che mette in luce la tensione di quei momenti e la percezione di minaccia durante l’evento.

“Sì ho temuto” potesse finire male. “Avevo paura che ci avrebbero ammazzato. Perché erano loro i terroristi, non noi dentro. Avevo paura di non rivedere i miei figli”. Lo ha detto Mario Burlò, l’imprenditore rilasciato ieri in Venezuela dopo oltre 14 mesi di detenzione è arrivato questa mattina a Ciampino. “Qui pensavano che io fossi morto. Quando uno lede il diritto di difesa, il diritto di parlare, è stata una tortura. È stato un vero e proprio sequestro di persone – ha affermato Burlò –. Ti prendo la tua vita e te la porto via, così è stato”, ha sottolineato l’imprenditore torinese rispondendo ai cronisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

