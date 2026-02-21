Carmelo Cinturrino chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a Rogoredo

Carmelo Cinturrino, agente di polizia, è coinvolto nell’episodio di gennaio in cui ha sparato e ucciso un uomo nel quartiere di Rogoredo. La sua posizione resta difficile, perché le indagini hanno evidenziato una possibile responsabilità nel decesso del pusher maghrebino Abderrahim Mansouri. La vicenda ha suscitato molti dubbi sulla gestione della situazione da parte dell’agente. La procura continua a esaminare i dettagli di quella notte. La sua sorte dipenderà dai prossimi sviluppi delle indagini.

È sempre più delicata, in bilico, la posizione del poliziotto che ha ucciso il pusher maghrebino di Rogoredo, Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio e che è attualmente indagato con l’accusa di omicidio volontario. Chi è Cinturrino. 41 anni e assistente capo, Carmelo Cinturrino è il poliziotto anagraficamente più adulto della squadra investigativa del Commissariato di Mecenate, Milano. C’è chi si trova più in alto di lui come gerarchia ma è considerato dai più come quello più esperto e tra i più operativi in servizio visto che soltanto nell’area di Rogoredo, nel 2025 ha effettuato una quarantina di arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.