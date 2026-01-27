Ha puntato la pistola e ho sparato era Zack | la versione del poliziotto che ha ucciso un 28enne a Rogoredo

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo. L’indagine si concentra sulla dinamica dell’intervento e sulle circostanze che hanno portato al tragico esito.

Durante l'interrogatorio di oggi, il poliziotto indagato per l'omicidio volontario di un 28enne durante un'operazione antidroga a Rogoredo ha fornito la sua versione dei fatti.

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è stato indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un uomo che avrebbe puntato una pistola, risultata a salve.

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

Ucciso a Milano, l'agente: 'Volevo rincorrerlo poi mi ha puntato la pistola e ho sparato'Il 40enne: 'Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura'. Salvini: 'Sto col poliziotto'. Fontana: 'Avrebbe agito per legittima difesa'. Sala: 'Nessuno sia giudice' (ANSA) ... ansa.it

