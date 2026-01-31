Trump potrebbe autorizzare un attacco contro l' Iran già questo fine settimana

Il Pentagono ha messo in allerta le forze in Medio Oriente, mentre l’armata statunitense si avvicina alle coste dell’Iran. La portaerei USS Lincoln e le navi da guerra sono arrivate a poche miglia da Teheran, alimentando le tensioni. Ora si fa sempre più concreta l’ipotesi che Trump possa autorizzare un attacco già nel prossimo fine settimana.

Ora che l'"Armada Usa" è in posizione nelle acque mediorientali e la portaerei USS Lincoln e le navi da guerra al suo seguito incrociano a distanza di tiro da Teheran, tutto è possibile. Secondo il sito Drop Site, infatti, funzionari militari statunitensi di alto livello avrebbero informato la leadership di un alleato chiave degli Stati Uniti in Medio Oriente che il presidente americano potrebbe autorizzare un attacco contro l'Iran questo fine settimana. In tal caso, se il tycoon dovesse decidere di procedere, i raid potrebbero iniziare già domenica. Obiettivo: porre fine alla dittatura islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Trump potrebbe autorizzare un attacco contro l'Iran già questo fine settimana" Approfondimenti su USS Lincoln Teheran Wicked il record al botteghino potrebbe essere superato questo fine settimana Usa, Trump insiste su sanzioni contro Russia: "Repubblicani verso ddl contro Paesi in affari con Mosca, Iran? Potrebbe essere punita" - VIDEO La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026 Ultime notizie su USS Lincoln Teheran Argomenti discussi: Trump: Teheran vuole un accordo. La Turchia cerca una mediazione - Dagli USA altre armi a Israele per 6,67 miliardi di dollari; L'invasione della Groenlandia potrebbe scatenare una crisi costituzionale negli Stati Uniti; Ucraina, ipotesi di tregua del gelo. Iran, Trump tra diplomazia e uso della forza; Trump accetta un’indagine sui fatti di Minneapolis. Usa-Iran, le condizioni di Trump per trattare: missili, uranio e milizie. Il piano B: un colpo mirato per aprire una crepa nel regimeLa profondità della crisi in corso da mesi in Iran rende oggi il dossier sul futuro della Repubblica islamica uno dei più attenzionati a livello internazionale. Non potrebbe ... ilmessaggero.it Iran, Trump: «Spero in un accordo, altrimenti vediamo che succede». Nuovi lavori nel sito nucleare di Isfahan (bombardato dagli Usa)«Siamo pronti per i negoziati ma siamo anche pronti per la guerra». Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, dichiarando che la Repubblica islamica ... ilmessaggero.it Donald Trump potrebbe annunciare a breve la sostituzione di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve con Kevin Warsh, secondo quanto riporta il New York Times, citando fonti informate. Tuttavia, prima dell’annuncio ufficiale non si parla ancora di - facebook.com facebook #Trump potrebbe annunciare oggi il nuovo capo della #Fed, #Warsh favorito x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.