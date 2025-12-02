Chi è l’ammiraglio Cavo Dragone che ipotizza un attacco preventivo della Nato contro la Russia

L’ammiraglio Cavo Dragione: “La Nato valuti un attacco ibrido preventivo contro la Russia”. Il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, sostiene che l’Alleanza atlantica dovrebbe considerare l’ipotesi di essere “più aggressiva” e di sferrare un “attacco preventivo” in risposta alla guerra ibrida condotta dalla Russia contro l’Occidente. Il militare ne ha parlato in un’ intervista al Financial Times che ha suscitato molto clamore. Mosca ha replicato definendo le parole dell’ammiraglio “un passo estremamente irresponsabile che favorisce l’escalation”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi è l’ammiraglio Cavo Dragone, che ipotizza un “attacco preventivo” della Nato contro la Russia

