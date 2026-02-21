Chef mesagnese nello staff delle olimpiadi invernali | Un' esperienza che ricorderò con gioia

Alessandro Bianco, chef di Mesagne, ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina come membro dello staff culinario. La sua presenza è stata possibile grazie alla selezione di una brigata di cucina guidata dallo chef Silvano Labriola. Bianco, proprietario del ristorante D'Alé, ha vissuto questa esperienza con grande entusiasmo e si è detto felice di aver rappresentato la sua terra in un evento così importante. La sua partecipazione ha coinvolto anche un evento di formazione a Livigno.

Alessandro Bianco, titolare del D'Alé ristorante a Mesagne, scelto come cuoco insieme alla brigata di cucina guidata dallo chef executive Silvano Labriola LIVIGNO (SONDRIO) - Uno chef mesagnese nello staff per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Si tratta di Alessandro Bianco, titolare del D'Alé ristorante a Mesagne, scelto come cuoco insieme alla brigata di cucina guidata dallo chef executive Silvano Labriola. Una vera e propria avventura culinaria in svolgimento presso il punto ristoro dedicato all'interno del villaggio olimpico di Livigno (località in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera), con un numero che va dalle 600alle 1000 presenze giornaliere.