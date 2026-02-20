Sanremo tre chef del Brindisino impegnate nello staff del Festival

Tre chef del Brindisino, tutte donne, sono state scelte per far parte dello staff del Festival di Sanremo 2026. Provenienti da ristoranti diversi, lavorano nel settore da anni e si occupano di preparare i piatti per gli ospiti e il pubblico. La loro presenza testimonia la crescita delle donne nel mondo della cucina professionale. Le chef si preparano con entusiasmo per questa grande occasione. Le loro competenze saranno fondamentali durante l’evento.

Sono Rosaria Conserva, Teresa Giglio e Anna Lucia Tondo: le prime due impegnate a Casa Sanremo, mentre "la signora delle chicchiere" sarà operativa a Casa Rai SANREMO - Tre Lady Chef della Federazione italiana cuochi della provincia di Brindisi rappresenteranno la Puglia nel corso del Festival di Sanremo 2026. Sono Rosaria Conserva, Teresa Giglio e Anna Lucia Tondo. Rosaria Conserva arriva a Casa Sanremo per la seconda volta, grazie alla coordinatrice nazionale Alessandra Baruzzi e al sodalizio Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi. La sua passione per la cucina nasce nei primi anni dell’adolescenza, alimentata dalla tradizione culinaria tramandatale dalla madre.🔗 Leggi su Brindisireport.it

