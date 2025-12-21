ChatGPT diventa personalizzabile | come si sceglie il nuovo carattere dell'IA

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI introduce nuove opzioni di personalizzazione per regolare empatia, entusiasmo ed espressività di ChatGPT. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

ChatGPT: si può regolare calore, entusiasmo, uso emoji e stile.

chatgpt diventa personalizzabile sceglieChatGPT: si può regolare calore, entusiasmo, uso emoji e stile - OpenAI introduce nuove opzioni per regolare calore, entusiasmo, uso di emoji e stile di ChatGPT, rendendo il chatbot più personalizzabile. msn.com

chatgpt diventa personalizzabile sceglieChatGPT Images diventa ancora più veloce e intelligente - OpenAI ha appena lanciato un aggiornamento importante per ChatGPT Images, il sistema di generazione di immagini integrato nel suo chatbot più famoso. tuttoandroid.net

OpenAI lancia Pulse: ChatGPT diventa proattivo con aggiornamenti quotidiani personalizzati - OpenAI ha lanciato Pulse, una nuova funzione di ChatGPT disponibile in anteprima per gli utenti Pro su mobile. ilsole24ore.com

