ChatGPT come l’App Store | OpenAI lancia il marketplace per l’IA

OpenAI apre le porte a un nuovo universo di intelligenza artificiale con il lancio di un marketplace ispirato all’App Store. Un passo che segna l’evoluzione di ChatGPT, trasformandolo in un sistema più complesso e versatile, pronto a rivoluzionare il modo in cui interagiamo e sfruttiamo le potenzialità dell’IA.

(Adnkronos) – L'evoluzione di ChatGPT prosegue verso una strutturazione che ricorda sempre più un vero e proprio sistema operativo, superando la semplice natura di chatbot testuale. Dopo le prime integrazioni isolate con servizi noti come Kayak o Photoshop, OpenAI ha deciso di sistematizzare l'offerta lanciando una vera e propria interfaccia dedicata alle applicazioni, accessibile sia .

