Cesena-Spezia sfida tra squadre in crisi Mignani | Ho cercato di lavorare sull' autostima dei giocatori
Sabato alle 17:15 al Manuzzi, Cesena e Spezia si affrontano in una partita difficile per entrambe le squadre, entrambe in crisi di risultati. I bianconeri hanno subito sei sconfitte nelle ultime otto uscite, mentre gli ospiti cercano di invertire un trend negativo. Mignani, allenatore del Cesena, ha lavorato molto sull’autostima dei giocatori per cercare di migliorare le prestazioni in campo. La sfida si preannuncia aperta e senza favoriti.
"Ho cercato di lavorare sull'autostima della squadra - ha detto il tecnico del Cesena - è normale che la squadra possa essere abbattuta, ma sono ragazzi che ogni volta che sono inciampati hanno saputo rialzare la testa" Sabato alle ore 17:15 al Manuzzi c'è Cesena-Spezia, partita molto delicata per entrambe le squadre, i bianconeri hanno collezionato sei sconfitte nelle ultime otto partite. Fuori causa Zaro per squalifica e Castrovilli per infortunio, Michele Mignani recupera Shpendi e Olivieri che "non hanno fatto tutti gli allenamenti, ma sono giovani e sani e un allenamento in più o in meno non fa la differenza".🔗 Leggi su Cesenatoday.it
