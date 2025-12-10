Vertice con Comanducci La mossa del centrodestra

Al vertice del centrodestra si sono uniti anche Comanducci e Gamurrini, ex assessore e vice sindaco della prima giunta Ghinelli, per discutere le strategie e i piani in vista delle amministrative del 2026. La riunione ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama politico locale, segnando un passo importante nella definizione delle future alleanze e candidati.

Anche Comaducci e Gamurrini si siedono al tavolo del centrodestra. C'erano anche loro, ex assessore e vice sindaco della prima giunta Ghinelli, al vertice per mettere a terra il piano per le amministrative 2026. I nomi di Marcello Comanducci e Gianfrancesco Gamurrini rimbalzano da mesi nelle segreterie dei partiti per la corsa a sindaco ma fino a questo momento non c'era stato un vero e proprio dialogo. Fino a ieri sera: ore 18.30, tavola rotonda alla sede di Fratelli d'Italia. Il partito di maggioranza gioca in casa. Dopo che Gabriele Veneri, consigliere regionale riconfermato in quota Fdi, ha rinunciato alla corsa per Palazzo Cavallo i meloniani proseguono la strategia di allargare il perimetro del centrodestra e passano al setaccio tutte le opzioni.

