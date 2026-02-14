Arezzo ladro in fuga muore dissanguato

Un uomo ha perso la vita ieri sera ad Arezzo, in località Policiano, dopo aver tentato di svaligiare una villa e essere stato ferito gravemente. Durante la fuga, il ladro si è tagliato o è stato colpito, perdendo troppo sangue e morendo poco dopo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato mentre il ladro cercava di scappare con il bottino.

Ieri, nel buio della sera, tra le colline di Arezzo,in località Policiano, un ladro è morto dissanguato dopo un tentativo di furto in una villa. L'uomo, insieme ad almeno due complici, si era introdotto nel parco della proprietà scavalcando la recinzione, ma è stato costretto alla fuga quando è scattato l'allarme perimetrale e il proprietario di casa ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Il parco della villa era illuminato e proprio l'attivazione del sistema di sicurezza ha permesso ai proprietari di accorgersi della presenza dei malviventi. A quel punto i tre si sono dati alla fuga.