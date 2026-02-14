Ladro in fuga muore dissanguato furto in villa finisce in tragedia

Un ladro che tentava di svaligiare una villa a Policiano, nell’Aretino, ha perso la vita dissanguato durante la fuga. La polizia ha trovato il corpo senza vita dell’uomo nel cortile, con molte ferite da arma da taglio. La rapina, avvenuta venerdì sera, si è conclusa in modo drammatico quando il ladro ha cercato di scappare, ma è stato colpito e si è ferito gravemente.

Era con due complici, che lo hanno abbandonato e sono fuggiti. Il proprietario era in casa quando è scattato l'allarme. Cosa sappiamo Un furto in abitazione ha avuto un epilogo tragico a Policiano, nell'Aretino, nella serata di venerdì 13 febbraio. Un uomo, che si ritiene facesse parte di una banda entrata in azione per svaligiare una villetta, è morto dissanguato. La dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire. Capiamo insieme cosa è emerso finora. Tutto è accaduto in un'abitazione che si trova tra Gorello e Sant'Andrea a Pigli, lungo la strada regionale 71 che collega la Valdichiana ad Arezzo.

Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa.

Un ladro è morto dissanguato a Policiano, dopo essere stato messo in fuga dal proprietario della villa.

