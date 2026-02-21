Cento Carnevale record | 4° sfilata arte in cartapesta e boom

Cento ha registrato un grande successo durante il Carnevale, attirando migliaia di visitatori. La quarta sfilata di carri allegorici in cartapesta ha animato le strade, portando colore e allegria alla città. Gli artigiani locali hanno lavorato intensamente per realizzare le creazioni più grandi e elaborate di sempre. La città si prepara a superare i numeri degli anni passati, con un’onda di entusiasmo che coinvolge residenti e turisti. La festa si conclude tra musica e fuochi d’artificio.

Cento si prepara a un Carnevale record: arte, eventi e un'economia in festa. Il Carnevale di Cento, gioiello emiliano, è sull'orlo di battere ogni precedente record di affluenza, con una quarta sfilata di carri allegorici in cartapesta che trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto. L'evento, curato dai Manservisi, attira visitatori da tutta Italia grazie a un calendario di eventi collaterali che arricchiscono l'esperienza carnevalesca, consolidando la sua reputazione come uno dei più importanti carnevali d'Europa. Quest'anno, l'edizione 2026 si preannuncia come un'occasione unica per celebrare la tradizione, stimolare l'economia locale e rafforzare l'identità culturale del territorio. Carnevale di Cento: tutto esaurito e nuova sfilata 'Leggerissima' per un weekend record di visitatori. Il Carnevale di Cento ha registrato il tutto esaurito, grazie a una nuova sfilata chiamata 'Leggerissima' che ha attirato un numero record di visitatori nel fine settimana. Cento, Carnevale da record: sfilata internazionale con delegazione da Israele e forte impatto economico. Cento ha organizzato un Carnevale da record, attirando migliaia di visitatori e portando un considerevole giro di affari. CENTO CARNEVALE D'EUROPA: Boom di presenze alla terza domenica. Carnevale, turisti da 173 nazionalità diverse: in testa gli spagnoli, seguono i francesi e gli inglesi poi i tedeschi e gli austriaci. Carnevale 2026: calendario, parate, sfilate e feste in maschera. Un Carnevale da record e applausi: Limatola si prepara all'evento conclusivo di domani. Sole, coriandoli e aquiloni giganti: affluenza record al 4° corso del Carnevale di Viareggio. Il tempo splendente strizza l'occhio alla quarta uscita dei carri del Carnevale Viareggino, partiti come di consueto alle 15 con un'affluenza da record. È stata anche la giornata degli aquiloni giganti. Cosa rappresentano i 5 carri del Carnevale di Cento. Il Risveglio, con 'Io non ho paura, porta in strada un carro ispirato alla street art di Banksy, che invita a non voltarsi dall'altra parte di fronte a conflitti, paure e ingiustizie.