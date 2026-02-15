Carnevale di Cento | tutto esaurito e nuova sfilata ‘Leggerissima’ per un weekend record di visitatori

Il Carnevale di Cento ha registrato il tutto esaurito, grazie a una nuova sfilata chiamata ‘Leggerissima’ che ha attirato un numero record di visitatori nel fine settimana. Centinaia di persone si sono affollate lungo le vie del centro per ammirare le maschere colorate e le carrozze decorate, rendendo questo evento tra i più affollati degli ultimi anni.

Il Carnevale di Cento Entra nel Climax: Attesa da Tutto Esaurito e Nuovo Format per la Sfilata di Oggi. Cento, in provincia di Ferrara, si prepara ad accogliere la terza sfilata del suo celebre Carnevale, attesa con un afflusso record di visitatori. L’evento di oggi, 15 febbraio 2026, si distingue per un nuovo format, denominato ‘Leggerissima’, che sostituisce la presenza di un ospite speciale, e promette di animare la città con un programma ricco di eventi e spettacoli. Un’Edizione da Tutto Esaurito: Cento si Prepara all’Onda di Visitatori. Il Carnevale di Cento, giunto alla sua edizione 2026, continua a crescere in popolarità, attirando un numero sempre maggiore di visitatori da tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu Una sfilata di Carnevale colorata e divertente, lunga... cento anni Una domenica di festa a San Gimignano, con il Carnevale delle contrade di Memma e Piazzetta che ha spento il suo centenario. Verona, nuovo boom di visitatori ai Mercatini di Natale: domenica da tutto esaurito Carnevale di Putignano 2026: prima sfilata ( 1 febbraio) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cinque grandi ’visioni’ per trasformare il mondo; CARNEVALE: Seconda sfilata del Cento Carnevale d’Europa – video sul canale YouTube; Carnevale di Cento 2025: programma e date; Carnevale 2026, gli eventi in tutta Italia da Venezia a Mamoiada. Le date del carnevale di Cento 2026Saranno cinque le domeniche di pura festa al Carnevale di Cento ( 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo) con 5 carri allegorici in cartapesta a sfidarsi per la vittoria e dai quali pioveranno doni sul pubbl ... ilrestodelcarlino.it Terza domenica, il Carnevale entra nel vivoTantissime prenotazioni, tra pullman e camper. Non ci sarà un grande ospite, ma il format ’Leggerissima’ prenderà possesso del palco ... ilrestodelcarlino.it In Puglia il 51% per cento delle famiglie prepara in casa i dolci di Carnevale per risparmiare qualcosa ma anche per recuperare le ricette della tradizione regionale in Puglia,... Leggi l'articolo facebook