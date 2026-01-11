Brianza sempre più regina del golf | Qui il green è alla portata di tutti

La Brianza si conferma una delle zone più rappresentative del golf in Italia, con oltre 3.000 appassionati e sei club attivi. Questa regione offre un ambiente accessibile e di qualità, ideale sia per principianti che per giocatori esperti. La presenza di numerose strutture rende la Brianza un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi a questo sport in un contesto accogliente e ben strutturato.

Con oltre 3.000 giocatori, la Brianza è tra le culle del golf in Italia. Sul territorio sono attivi sei club. Il Golf Club Milano, all'interno del Parco di Monza, è il circolo con la maggior storicità; Barlassina è un club esclusivo dal forte spirito associativo; il Golf Monza è invece un campo pratica a Muggiò. A questi si affiancano i percorsi del Gruppo Colombo: Villa Paradiso a Cornate d'Adda è nato per ospitare grandi eventi, il Brianza, a Usmate Velate, da oltre 30 anni è una realtà solida con un'ottima base sociale. Completa il trittico Borgo di Camuzzago a Bellusco, dove il golf è una delle numerose discipline presenti.

