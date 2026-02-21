Celik Roma nessun accordo con altri club | il turco resta concentrato solo sui giallorossi Le parole dell’agente

Celik Roma, ha deciso di rimanere nel club senza considerare offerte da altri team. La sua scelta nasce dalla volontà di consolidare il ruolo e continuare a contribuire alla squadra. L'agente del giocatore ha confermato che nessuna trattativa è in corso con club esteri o italiani. Celik si concentra esclusivamente sulla stagione in corso e sulla partita di domani, senza pensare a possibili cambi. La sua determinazione si vede anche nelle ultime prestazioni sul campo.

