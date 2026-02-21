Celik Roma nessun accordo con altri club | il turco resta concentrato solo sui giallorossi Le parole dell’agente
Celik Roma, ha deciso di rimanere nel club senza considerare offerte da altri team. La sua scelta nasce dalla volontà di consolidare il ruolo e continuare a contribuire alla squadra. L'agente del giocatore ha confermato che nessuna trattativa è in corso con club esteri o italiani. Celik si concentra esclusivamente sulla stagione in corso e sulla partita di domani, senza pensare a possibili cambi. La sua determinazione si vede anche nelle ultime prestazioni sul campo.
Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Celik Roma, l'agente conferma: nessun accordo con altri club, il turco resta concentrato sui giallorossi
Celik Juventus, trovato l’accordo di massima con il turco: i dettagli e la possibile mossa della RomaLa Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con Celik, il difensore turco.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve, Celik a un passo: accordo trovato, può arrivare a parametro zero dalla Roma; Calciomercato Roma: Pellegrini verso l’addio? Tottenham interessato, rinnovo in stallo; Garzya a SLR: Totti è la Roma, merita un posto in società. È l'anno buono per tornare in Champions; Gasperini recupera Wesley, out Soulé e Dybala. Celik ad un passo dalla Juventus.
L'agente di Celik: Nessun accordo con altri club, il suo impegno è rivolto alla RomaFazil Ozdemir, agente di Zeki Celik, terzino sinistro classe 1997 della Roma e della nazionale turca, smentisce, tramite una nota ufficiale, l'accordo tra il suo assistito, in scadenza ... tuttojuve.com
L'agente di Celik smentisce: Nessun accordo con la Juventus, gioca per un club importanteIl procuratore del turco: Il contratto con la Roma scade a fine stagione, ma Zeki nutre grande rispetto per il club ... ilromanista.eu
Celik via dalla Roma L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club" x.com
NON SOLO CELIK: ADDIO ROMA Doppio accordo Juve https://bit.ly/4tMXfnP - facebook.com facebook