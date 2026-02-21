Celik Roma l' agente conferma | nessun accordo con altri club il turco resta concentrato sui giallorossi
Celik Roma ha deciso di rimanere in giallorosso dopo aver ricevuto diverse offerte da altri club europei. L'agente del difensore turco conferma che non sono in corso trattative con altre squadre e che il giocatore preferisce concentrarsi sulla stagione attuale. Celik si sta impegnando per migliorare le sue prestazioni e vuole contribuire alla crescita della squadra. La sua scelta dimostra la volontà di investire nel progetto romano.
cilik roma vive una stagione di crescita costante, allungando la sua presenza all’interno del progetto capitolino e accrescendo la responsabilità sul campo. il laterale turco si è distinto per continuità di rendimento, affermandosi come elemento di riferimento nello sviluppo tattico della squadra. nell’attuale campionato il giocatore ha mostrato costanza e affidabilità, contribuendo sia in fase offensiva sia in quella difensiva. il contratto in scadenza nel 2026 resta un punto di attenzione, mentre l’interesse di club di alto livello resta evidente ma non si traducono ancora in accordi definitivi.🔗 Leggi su Mondosport24.com
