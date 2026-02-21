Celik Roma l' agente conferma | nessun accordo con altri club il turco resta concentrato sui giallorossi

Celik Roma ha deciso di rimanere in giallorosso dopo aver ricevuto diverse offerte da altri club europei. L'agente del difensore turco conferma che non sono in corso trattative con altre squadre e che il giocatore preferisce concentrarsi sulla stagione attuale. Celik si sta impegnando per migliorare le sue prestazioni e vuole contribuire alla crescita della squadra. La sua scelta dimostra la volontà di investire nel progetto romano.

© Mondosport24.com - Celik Roma, l'agente conferma: nessun accordo con altri club, il turco resta concentrato sui giallorossi