Celik Juventus trovato l’accordo di massima con il turco | i dettagli e la possibile mossa della Roma

La Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con Celik, il difensore turco. La trattativa si è accelerata dopo che il giocatore ha manifestato il desiderio di cambiare aria, spinto dalla voglia di giocare in un club con ambizioni più grandi. I dirigenti bianconeri hanno offerto un contratto triennale, mentre il giocatore si aspetta di conoscere presto i dettagli della proposta economica. La Roma osserva con attenzione, pronta a inserirsi se le trattative con la Juventus dovessero rallentare. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Celik Juventus, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo di massima con il turco. Ora bisogna capire se la Roma proporrà il rinnovo. Il mercato della “Vecchia Signora” entra nel vivo con una mossa strategica mirata a blindare le corsie laterali, apparse in grossa difficoltà nelle ultime uscite stagionali. Con l’incognita legata ai rinnovi e la necessità di aumentare la profondità della rosa, la dirigenza bianconera sembra aver individuato un profilo d’esperienza e affidabilità nel campionato italiano. L’operazione Celik sta prendendo quota rapidamente, profilandosi come uno dei colpi a parametro zero più interessanti della prossima sessione estiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

