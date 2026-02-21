C’è un giudice a Washington | la Corte Suprema conferma che i dazi di Trump sono incostituzionali

La Corte Suprema di Washington ha stabilito che i dazi imposti dall’ex presidente Trump sono incostituzionali, confermando una decisione attesa da tempo. La sentenza si basa sulla mancata approvazione del Congresso, che avrebbe dovuto autorizzare tali misure. La questione aveva diviso l’opinione pubblica e alimentato numerosi dibattiti politici. La decisione potrebbe influenzare le future politiche commerciali degli Stati Uniti e riaccendere il confronto tra poteri esecutivo e legislativo.

Dopo la sentenza si spacca la maggioranza conservatrice. Ora che è stato riaffermato il primato del Congresso pesa l’incognita dei rimborsi miliardari La Corte Suprema ha finalmente reso nota la sentenza sui dazi imposti dal presidente Trump, che era attesa da mesi. La lettura delle motivazioni fa comprendere le cause del ritardo: oltre alla complessità delle questioni giuridiche, vi è stato un imprevisto ribaltamento della maggioranza che finora ha assecondato varie scelte del presidente. Cominciamo da quest’ultimo aspetto: negli ultimi due anni, sei dei nove giudici hanno sottoscritto la sentenza che rovesciava la decisione Roe v.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

