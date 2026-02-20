la corte suprema ha dichiarato incostituzionali i dazi di trump

La Corte Suprema ha deciso che le decisioni di Trump sui dazi sono illegali. Il motivo riguarda l’imposizione unilaterale di tariffe commerciali su merci importate da vari paesi, senza l’approvazione del Congresso. Questa sentenza mette fine a una lunga disputa legale e limita il potere del presidente nelle questioni commerciali. La decisione riguarda anche alcune tariffe già applicate negli ultimi anni. La questione rimane al centro del dibattito sulla politica commerciale americana.

La Corte Suprema ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi a diversi Paesi in tutto il mondo. È una pesante sconfitta per la Casa Bianca, su una questione che è sempre stata centrale nell’agenda economica e di politica estera del presidente. «Il presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi di importo, durata e portata illimitati», ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts nella redazione finale. «Alla luce dell’ampiezza, della storia e del contesto costituzionale di tale autorità rivendicata, egli deve identificare una chiara autorizzazione del Congresso per esercitarla».🔗 Leggi su Linkiesta.it

