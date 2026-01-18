Signora c?è stata una rapina dobbiamo controllare i suoi gioielli I finti carabinieri a Falconara portano via tutto l' oro

A Falconara, si sono verificati recenti episodi di truffa: falsi carabinieri si sono presentati a domicilio di anziani, dichiarando di dover controllare i gioielli a seguito di una rapina avvenuta ad Ancona. È importante essere sempre prudenti e verificare l’identità di chi si presenta a casa vostra, per proteggersi da eventuali tentativi di truffa o furto.

FALCONARA «Signora non si allarmi, ma c’è stata una rapina ad Ancona poco fa in una gioielleria e passerà da lei una mia collega che deve controllare i monili e i gioielli in oro che lei ha in casa, li deve fotografare». La truffa ai danni di una 79enne che abita nel centro urbano di Castelferretti venerdì pomeriggio intorno alle 14,30 è iniziata con questa telefonata. Dall’altro capo del telefono un uomo che ha finto di essere un carabiniere e che ha messo in atto una truffa che è sempre più frequente anche nel territorio falconarese e della provincia. Dopo poco tempo a casa dell’anziana ha suonato una donna che si è finta collega del carabiniere che aveva telefonato precedentemente e che ha convinto la 79enne a farsi aprire la porta dell’appartamento. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

