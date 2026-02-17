C' è stata una rapina dobbiamo fotografare i suoi gioielli | finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistola

Un uomo ha denunciato una rapina, perché i truffatori gli hanno chiesto di fotografare i suoi gioielli. Tuttavia, l’uomo ha consegnato solo la pistola carica, mentre i gioielli sono rimasti nelle sue mani. I truffatori, che si spacciavano per carabinieri, hanno alzato il livello della truffa: ora cercano di ottenere armi e munizioni, oltre a soldi. In passato, avevano fatto lo stesso gioco, parlando di incidenti stradali e di parenti nei guai.

Il sessantacinquenne si è rifiutato categoricamente di mettere nelle mani di uno sconosciuto tutti i monili che aveva in casa. Verosimilmente intimorito ha dato a dei delinquenti l'arma con le cartucce I gioielli non li ha consegnati. Ma la pistola, con le cartucce, sì. Sembrano aver alzato il tiro i truffatori che, fino a poche settimane addietro, presentandosi come carabinieri, continuavano a ripetere la solita solfa dell'incidente stradale e di un figlio o nipote nei guai, già arrestato o a rischio. Adesso, già da un po', il copione è cambiato. La telefonata arriva perché c'è da verificare se i gioielli che si hanno in casa siano o meno quelli di una rapina messa a segno nelle ultime ore.

