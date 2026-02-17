C' è stata una rapina dobbiamo fotografare i suoi gioielli | finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistola
Un uomo ha denunciato una rapina, perché i truffatori gli hanno chiesto di fotografare i suoi gioielli. Tuttavia, l’uomo ha consegnato solo la pistola carica, mentre i gioielli sono rimasti nelle sue mani. I truffatori, che si spacciavano per carabinieri, hanno alzato il livello della truffa: ora cercano di ottenere armi e munizioni, oltre a soldi. In passato, avevano fatto lo stesso gioco, parlando di incidenti stradali e di parenti nei guai.
Il sessantacinquenne si è rifiutato categoricamente di mettere nelle mani di uno sconosciuto tutti i monili che aveva in casa. Verosimilmente intimorito ha dato a dei delinquenti l'arma con le cartucce I gioielli non li ha consegnati. Ma la pistola, con le cartucce, sì. Sembrano aver alzato il tiro i truffatori che, fino a poche settimane addietro, presentandosi come carabinieri, continuavano a ripetere la solita solfa dell'incidente stradale e di un figlio o nipote nei guai, già arrestato o a rischio. Adesso, già da un po', il copione è cambiato. La telefonata arriva perché c'è da verificare se i gioielli che si hanno in casa siano o meno quelli di una rapina messa a segno nelle ultime ore.
"La sua auto è rimasta 'coinvolta' in una rapina": 75enne terrorizzata consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniereUn'anziana di 75 anni è stata vittima di un inganno: il falso carabiniere le ha sottratto gioielli con l'inganno.
«Signora c?è stata una rapina, dobbiamo controllare i suoi gioielli». I finti carabinieri a Falconara portano via tutto l'oroA Falconara, si sono verificati recenti episodi di truffa: falsi carabinieri si sono presentati a domicilio di anziani, dichiarando di dover controllare i gioielli a seguito di una rapina avvenuta ad Ancona.
«Signora c'è stata una rapina, dobbiamo controllare i suoi gioielli». I finti carabinieri a Falconara portano via tutto l'oroFALCONARA «Signora non si allarmi, ma c'è stata una rapina ad Ancona poco fa in una gioielleria e passerà da lei una mia collega che deve controllare i monili e i gioielli in oro che lei ha in casa,
