Cavriana impatto via Pozzolengo | spavento tra due uomini soccorsi

Due uomini sono rimasti spaventati questa mattina a Cavriana dopo un tamponamento in via Pozzolengo. La collisione tra due auto si è verificata intorno alle 10:30 e ha causato ferite lievi a entrambi i conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Un impatto tra due veicoli questa mattina, intorno alle ore 10:30, ha coinvolto un 56enne e un 51enne in via Pozzolengo a Cavriana, in provincia di Mantova. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, nessuno ha riportato lesioni tali da richiedere un ricovero ospedaliero, ma solo un forte spavento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e effettuare i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Volta Mantovana, che si sono occupati della ricostruzione dei fatti e della verbalizzazione dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

